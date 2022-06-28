Son dakika haberleri... Rusya, Kremençuk'ta ABD ile Avrupa ülkelerinin verdiği silah ve mühimmatların vurulduğunu açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Rusya, Kremençuk'ta ABD ile Avrupa ülkelerinin verdiği silah ve mühimmatların vurulduğunu açıkladı

28.06.2022 13:41
Son dakika haberleri... Rusya, Kremençuk'ta ABD ile Avrupa ülkelerinin verdiği silah ve mühimmatların vurulduğunu açıkladı

Son dakika haberler: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kremençuk kentinde ABD ve Avrupa ülkelerinin tedarik ettiği silah ile mühimmatları havadan yüksek hassasiyetli silahla vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kremençuk kentinde ABD ve Avrupa ülkelerinin tedarik ettiği silah ile mühimmatları havadan yüksek hassasiyetli silahla vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaştaki Rus ordusunun eylemleri konusunda başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna güçlerinin "kritik" kayıplar yaşadığını ileri süren Koneşankov, "Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerinin Harkiv'deki Azov taburu ile 92. Motorlu Piyade Tugayı'nın merkezine düzenlediği saldırı sonucu 100'den fazla Ukraynalı asker, yabancı paralı savaşçı ve 15'e kadar zırhlı araç yok edildi." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılara devam ettiğini belirterek, şunları aktardı:

"Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarlar, dün Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince havadan yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. Saldırı sonucunda Donbas'taki Ukrayna birliklerine gönderilmesi için depolanan Batı üretimli silah ve mühimmatlar vuruldu. Mühimmatların patlaması, yakınlarda bulunan ve çalışır vaziyette olmayan alış veriş merkezinde yangının çıkmasına sebep oldu."

Son 24 saatte Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezi, Luhansk bölgesinde ise Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerince 24 yönetim merkezi ile asker ve askeri teçhizatın yok edildiğini söyledi.

Ukrayna'ya ait 3 "Su-25" tipi savaş uçağı, "Mi-8" tipi helikopter ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, 7 "Toçka-U" balistik füzenin ele geçirildiğini bildirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 218 uçak, 133 helikopter, 1382 insansız hava aracı, 350 hava savunma füze sistemi, 3 bin 837 tank ve zırhlı araç, 690 çok namlulu roketatar, 3 bin 37 obüs ve havan topu, 3 bin 889 özel askeri araç imha edildi." dedi.

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Kaynak: AA

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