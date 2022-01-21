Son dakika haberleri... Rusya lideri Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Avrupa'nın güvenliğini görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Avrupa güvenliğini telefonda görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Niinistö, telefon görüşmesi yaptı.

Avrupa'daki güvenliğin ayrıntılı ele alındığı görüşmede, Putin, Niinistö'ye Rusya'nın bu konudaki yaklaşımları konusunda bilgi vererek ABD ve NATO'dan güvenlik tekliflerine yazılı yanıt beklediklerini dile getirdi.

Görüşmede, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) temel belgelerinde yer alan güvenliğin bölünmezliği ilkesine uyulmasının önemi vurgulandı.

Ukrayna'nın doğusu meselesinin de ele alındığı görüşmede, buna ilişkin Minsk anlaşmalarının "tutarlı ve tam" uygulanması gerektiği konusunda mutabık kalındı.