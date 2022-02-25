Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi

25.02.2022 17:43

Antalya'da yaşayan Kırım Tatarları ve Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etti.

Antalya'da yaşayan Kırım Tatarları ve Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etti.

Manavgat ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda "Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol İşgaline Karşı Direniş Günü" nedeniyle toplanan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi üyeleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Ukrayna Antalya Konsolosluğu Konsolos Yardımcısı Emir Rustamov ile Manavgat'ta yaşayan Ukraynalıların da yer aldığı grup, bayraklar ve "Savaşa hayır, Ukrayna'ya destek" yazılı pankartlar taşıdı.

Gruptakiler, İstiklal Marşı ile Kırım Tatar milli marşının yanı sıra Ukrayna'nın milli marşını da okudu. Milli marşlarının okunması sırasında Ukraynalılar duygusal anlar yaşadı.

Konsolos Yardımcısı Emir Rustamov, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıl önce Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'nın bugün de Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale başlattığını ifade etti.

Topraklarını, vatandaşlarını korumak için sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Rustamov, "Ukrayna ordumuz, Rusya'ya karşı kahramanca mücadele diyor. Tabii bizim kalbimiz parçalanıyor. Orası bizim vatanımız, şehirlerimiz füzelerle vuruluyor. Vatandaşlarımız ordumuza her türlü desteği veriyor. Türkiye sağ olsun çok yardımcı oluyor bize, bizim tarafımızda duruyor, müteşekkiriz." dedi.

Ukrayna halkının gücü ve iradesiyle kazanacaklarını kaydeden Rustamov, "Biz kimsenin ülkesini işgal etmedik, biz kimsenin vatandaşlarını öldürmedik, biz öz vatanımızı koruyoruz. Türkiye ve bütün dünya haklı olarak bize destek veriyor, moral desteği veriyor ve şimdi de her türlü desteğe ihtiyacımız var. Her türlü yardıma ihtiyacımız var. İster Türkiye devleti tarafından isterse vatandaşları tarafından yardım etmek isteyenler gece gündüz bizim konsolosluğumuza başvurabilirler." diye konuştu.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi adına konuşan Hüseyin Ziyaettin ise Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilme sürecinin 8 yıl önce "26 Şubat olayları" ile başladığını hatırlattı.

Putin yönetimindeki Rusya'nın saldırgan politikalarıyla hem Kırım'ı hem de Ukrayna'yı hedef aldığını söyleyen Ziyaettin, "Rusya, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak, bağımsız bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırarak Kırım Tatarlarının vatanı Kırım'ı işgal etmiştir. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki yayılmacı emellerinden vazgeçmeye ve vatanımız Kırım'ı terk etmeye bir kez daha davet ediyoruz. Dünya, Rusya'nın Ukrayna'ya istilasını asla unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi

YORUMLAR
500
Antalya'da yerleşik yaşayan Ukraynalı aileler ülkelerindeki askeri müdahaleyi endişeyle takip ediyor Antalya'da yerleşik yaşayan Ukraynalı aileler ülkelerindeki askeri müdahaleyi endişeyle takip ediyor TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı: 1250 Ukraynalı Antalya'dan dönemedi

Protesto, Antalya, Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 18:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement