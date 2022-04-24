Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 213 çocuk öldü, 389 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 213 çocuk öldü, 389 çocuk yaralandı

24.04.2022 15:03
Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 213 çocuk öldü, 389 çocuk yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta, 213 çocuğun hayatını kaybettiği ve 389'dan fazla çocuğun yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta, 213 çocuğun hayatını kaybettiği ve 389'dan fazla çocuğun yaralandığı açıklandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta siviller büyük zarar gördü. Sadece askeri noktaları değil, sivil yapıları da hedef alan Rus saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Başsavcılığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, "Rus ordusunun saldırılarında 602'den fazla çocuk acı çekti. Saldırılarda 213 çocuk hayatını kaybetti ve 389'dan fazla çocuk da yaralandı. İşgal edilen ve kurtarılan bölgelerdeki çalışmalar devam ettiği için bunlar son rakamlar değil" ifadeleri kullanıldı.

Bölgelerdeki can kayıpları açıklandı

Rusya'nın Ukrayna'daki birçok bölgeye saldırıları sürerken Ukrayna Başsavcılığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, Donetsk bölgsinde 122, Kiev bölgesinde 114, Harkov bölgesinde 91, Çernihiv bölgesinde 66, Herson bölgesinde 44, Mikolayiv bölgesinde 43, Luhansk bölgesinde 37, Zaporijya bölgesinde 27, Sumi bölgesinde 17, başkent Kiev'de 16 ve Jitomir bölgesinde 15 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rusya'nın dün Odessa'daki sivil alanlara düzenlediği saldırıda 3 aylık bir bebek annesi ile birlikte hayatını kaybetmişti. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 213 çocuk öldü, 389 çocuk yaralandı - Son Dakika


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