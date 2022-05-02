Son dakika haber: Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber: Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü

02.05.2022 23:15

Son dakika gelişmesine göre - Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği füze saldırısından 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

- Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü

ODESSA - Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği füze saldırısından 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 68'inci gününde devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa kentine füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Natalia Humeniuk yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında 15 yaşındaki 1 çocuğunda bulunduğu toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Saldırıda, sivil yerleşim yerleri ile bir kilisenin hasar aldığı belirtildi.

Yetkililer, Odessa halkından sığınaklarda kalmasını ve pencerelere yaklaşmaması konusunda uyardı.

Son dakika haber: Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü
Son dakika haber: Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü
Son dakika haber: Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü
Son dakika haber: Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü
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Ukrayna, Rusya, Füze, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü - Son Dakika
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