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Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

18.02.2022 16:40
Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonla görüştü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonla görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular ve karşılıklı çıkarları ele aldı.

Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

ABD ve NATO, konuyla ilgili ocak sonunda Rusya'ya yazılı yanıt göndermişti. Rusya da Washington'ın verdiği cevaba tepkisini, 11 sayfalık bir yazıyla dün iletmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü - Son Dakika
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