Üye Girişi
Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Moskova'da görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Moskova'da görüştü

11.02.2022 19:14
Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Moskova'da görüştü

Son dakika haberler: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace başkent Moskova'da bir araya geldi.

Şoygu ile Wallace, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da askeri siyasi durumun gerginleştiğini belirten Şoygu, "Bu, bizim suçumuz değil. Gerilimin nedenlerini tam olarak her zaman anlayamıyoruz. Ancak gerilimin arttığını görüyoruz." dedi.

Şoygu, "Bu gerilimi azaltma ve Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma yönündeki adımlara katkıda bulunmayı teklif ediyoruz. Bu her taraftan kamuya açık şekilde yapılıyor. Bunun neden yapıldığı anlaşılmıyor. Ayrıca İngiltere'nin özel kuvvetlerini Ukrayna'ya neden gönderdiğini ve bu kuvvetlerin orada ne kadar kalacağını anlamak isteriz." diye konuştu.

Afganistan meselesinden örnek veren Şoygu, "Afganistan'da 80 milyar dolarlık silah, 100'den fazla Javelin antitank füze sistemi, 150'den fazla taşınabilir hava savunma sistemi bırakıldı. DEAŞ terör örgütüne ait militanlarının sayısının iki kat arttığını dikkate alarak, bu bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO'nun güvenlik garantileri konusundaki yanıtlarını analiz ettiklerini aktaran Şoygu, bunlara yakın zamanda cevap vereceklerini söyledi.

"İngiltere ile iş birliğimiz sıfır düzeyde"

Wallace ile son birkaç yılın içinde ilk kez görüştüklerine dikkati çeken Şoygu, şunları kaydetti:

"Maalesef, iş birliğimizin seviyesi sıfır düzeye yakın ve sıfırı geçip eksiye düşecek. Bunun böyle olmasını istemiyoruz. Bu nedenle, Rusya ve NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerinin derecesini yükseltmeden ve özellikle İngiltere ile askeri iş birliğimizdeki tarihsel tecrübeyi dikkate alarak güncel konuları ele alacağımızı umuyorum."

"Gerilimin düşürülmesini etkileyeceğimizi umuyorum"

İngiltere Savunma Bakanı Wallace de Şoygu ile Ukrayna, Afganistan, terörle mücadele gibi konuları ele almak istediğini dile getirerek, "Savunma bakanları olarak, dünyadaki güvenliğin olmamasıyla mücadele etme konusunda kararlı olmalıyız." dedi.

Wallace gerilimin düşürülmesini etkileyebilecekleri umudunu paylaştı.

YORUMLAR
500

Sergey Şoygu, England, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Moskova'da görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:57 AK Partili Hayati Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" tepkisine cevap: Ödemek zorundasınız
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 19:21:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Moskova'da görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement