Rusya Savunma Bakanlığı "114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı "114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi"

24.02.2022 17:16
Rusya Savunma Bakanlığı "114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi"

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 114 Ukrayna askerinin teslim olduğu ve toplam 74 askeri tesisin imha edildiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 114 Ukrayna askerinin teslim olduğu ve toplam 74 askeri tesisin imha edildiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken her 2 ülkeden de yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 11 havaalanı, 3 komuta merkezi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 1 üs, S-300 ve Buk - M1 Hava Savunma Sistemleri ve 18 radar istasyonu dahil toplam 74 askeri tesis imha edildi" ifadelerine yer verildi. Konaşenkov ayrıca, operasyonlar sırasında Rusya'ya ait bir Su-25 savaş uçağının düştüğünü, pilotların ise fırlatma sistemleri sayesinde hayatta kaldığını aktardı

"114 UKRAYNA ASKERİ TESLİM OLDU"

Donbass sınırında Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yaşanan çatışmalara da değinen Konaşenkov, "114 Ukrayna askeri silahlarını bırakarak Rus birliklerine teslim oldu" dedi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rus askerlerine yaptığı çağrıda, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri personelin, milliyetçilerden farklı olarak Ukrayna halkına yemin ettiğini ve emirlere uyduğunu dikkate alın ve onlara saygılı davranın. Silah bırakan Ukraynalı askerlerin çıkışı için güvenli koridorların oluşturulması üzerinde çalışın" ifadeleri yer aldı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı '114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı "114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi" - Son Dakika
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