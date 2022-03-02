Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'da 498 Rus askeri öldü" - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonları sırasında 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini, bin 597'sinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 7'nci gününe girerken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonları sırasında 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini, bin 597'sinin de yaralandığını aktardı. Konaşenkov, "Lugansk Halk Cumhuriyeti Birlikleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle başarılı şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Krasnıy Liman, Torskoye, Kamennaya, Varvarovka, Borovenki yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağlandı. Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, Mariupol kenti çevresindeki kuşatmayı tamamladı ve Primorskoye, Priazovskoye, Şevçenko ve Beryanskoye yerleşim birimlerini kontrol altına aldı. Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, Mariupol kenti çevresindeki engellemeleri kaldırdılar. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Popovo, Novgorovka, Novomihaylovka ve Lyubimovka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı" dedi.

Radikal grupların sivillerin siper olarak kullanmaya devam ettiğini öne süren Konaşenkov, "Rusya ordusu, Ukrayna'daki sivil halkın güvenliğini sağlamak için önlemler alıyor. Radikal taburlar yerleşim bölgelerine çok sayıda roketatar sistemi de dahil olmak üzere zırhlı araçlar ve topçu silahları konuşlandırıyor, sivillerin arkasına sığınarak provokasyon hazırlığı yapıyorlar. Ukraynalı Nazi Azov taburu, Mariupol'deki Azovstal fabrikasının üretim alanlarına gece saatlerinde patlayıcı döşedi. Radikaller içeride insanlar varken burayı havaya uçurmak istiyor. Kent sakinleri bundan habersiz şekilde burada çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA GÜÇLERİNDEN 2 BİN 870 KİŞİ ÖLDÜ"

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırı sonucu verdiği zayiatlarından bahseden Konaşenkov, "Ukrayna'nın 54 komuta merkezi ve iletişim tesisi, 39 adet S-300, Buk M-1 ve Osa hava savunma sistemleri, 52 radar istasyonu da dahil bin 533 nesne vuruldu. Ayrıca karada 47 uçak, havada 13 uçak ve 47 insansız hava aracı vuruldu. Ayrıca 484 tank ve başka zırhlı araç, 64 çoklu roketatar sistemi, 217 sahra topçusu ve havan topu ve 336 özel teçhizat imha edildi. Ukrayna askeri ve radikal yapılarından 2 bin 870'den fazla kişi öldü, 3 bin 700 kişi yaralandı. Ayrıca teyit edilen bilgilere göre Ukrayna Kolluk Kuvvetleri'nden yakalanan kişi sayısı 572'dir " ifadelerini kullandı.

Rusya'nın askeri kayıplarından da bahseden Konaşenkov, "498 Rus askeri de askeri görevlerini yerine getirirken hayatını kaybetti. Arkadaşlarımızdan bin 597'si de yaralandı. Kahraman askerlerimizin ailelerine her türlü yardımlar sağlanıyor" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)