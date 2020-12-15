Son dakika haberleri! Rusya, Sırbistan'ın "askeri tarafsızlık" tutumundan memnun - Son Dakika

Son dakika haberleri! Rusya, Sırbistan'ın "askeri tarafsızlık" tutumundan memnun

15.12.2020 20:55
Son dakika haberleri! Rusya, Sırbistan'ın

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Balkan ülkesi Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumundan memnun olduklarını belirterek Sırbistan'ın bu tutumunun bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Balkan ülkesi Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumundan memnun olduklarını belirterek Sırbistan'ın bu tutumunun bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Lavrov, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rus Bakan, Sırp Lider Vucic ile zengin içerikli bir görüşme yaptıklarını, görüşmede ticaret hacmi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alındığını aktardı.

İki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda da iş birliği içerisinde olduğunu söyleyen Lavrov, iki ülkeden sağlık uzmanlarının sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Lavrov, Sırbistan'ın askeri tarafsızlık konusundaki kararlılığından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı Balkanlar'da barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor." dedi.

Kosova meselesine de değinen Rus bakan, Kosova tarafının önceki anlaşmaları açıkça sabote ettiğini savunarak, arabulucu rolü üstlenen Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) tarafsızca bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek ziyareti sırasında Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in kendisiyle görüşmek istememesini de değerlendiren Lavrov, "bu kararı veren siyasilerin bağımsız hareket etmediğini" öne sürdü. Lavrov, "Belli ki başka birinin talimatıyla hareket ediyorlar. Temsil ettikleri seçmenlerin düşüncelerinden ziyade Bosna Hersek'in başka ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesini istemeyen dış mihrakların düşüncelerini yansıttıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vucic: "Askeri tarafsızlığımız sürecek"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise ülkesinin askeri tarafsızlık tutumunu sürdüreceğini belirterek "Bizler hiçbir askeri oluşuma dahil olmayacağız. Hava ve kara sahalarımızda kendimiz sorumluyuz." diye konuştu.

Lavrov ile enerji, ekonomi, altyapı ve tarım gibi birçok konuyu da ele aldıklarını aktaran Vucic, Rusya'nın desteğiyle hayata geçirilen Balkan Boru Hattı'nın yapım çalışmalarının hızla ilerlediğini söyledi.

Yöneltilen bir soru üzerine ABD'nin Türk Akımı Projesi'ne yaptırım uygulama ihtimalini de değerlendiren Vucic, "birilerinin siyasi çıkarları için pahalı gaz satın almak istemediklerini ve kendi boru hatlarını ay sonuna kadar açmayı planladıklarını" sözlerine ekledi.

Sırbistan Karadağ, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Rusya, Sırbistan'ın 'askeri tarafsızlık' tutumundan memnun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dortmund'lu Erling Haaland, 2 yıl önce Galatasaray'a transfer oluyordu Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında "çözüm" çağrısı yaptı Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler
Avrasya Araştırma'dan Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı         
20:50
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi         
19:02
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 21:09:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Rusya, Sırbistan'ın "askeri tarafsızlık" tutumundan memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei