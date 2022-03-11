Son dakika haberleri: Rusya, Ukrayna'da 3 bin 346 askeri altyapı tesisini imha ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Rusya, Ukrayna'da 3 bin 346 askeri altyapı tesisini imha ettiğini açıkladı

11.03.2022 22:15
Son dakika haberleri: Rusya, Ukrayna'da 3 bin 346 askeri altyapı tesisini imha ettiğini açıkladı

Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 3 bin 346 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 3 bin 346 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, buradaki bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını söyledi.

Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, "Operasyonun başından bu yana Ukrayna'nın 3 bin 346 askeri altyapı tesisi imha edildi. 121 insansız hava aracı (İHA), 1067 tank ve çeşitli zırhlı araç, 114 çok namlulu roketatar, 412 obüs ve havan topu, 862 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya paralı savaşçı gönderdiği iddiası

Kiev yönetiminin, ABD ile Avrupa'dan aldığı silahları savaşanlara dağıttığını ifade eden Konaşenkov, bunun yolcu taşıyan uçaklar için uzun vadeli "terör tehdidi" oluşturduğunu savundu.

Konaşenkov, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'ya savaşmak için yüzlerce paralı savaşçı gönderdiğini ileri sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatını vermişti.

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Moskova, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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