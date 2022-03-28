Son dakika haberleri | Rusya, Ukrayna'da gün içinde 36 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Rusya, Ukrayna'da gün içinde 36 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

28.03.2022 13:48
Son dakika haberleri | Rusya, Ukrayna'da gün içinde 36 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 36 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 36 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 36 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, Ukrayna'ya ait 5 savaş uçağının da düşürüldüğünü dile getirerek, "Ukrayna'nın Smerç çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 5 füzesi de Çernobayevka hava sahası yakınlarında havada imha edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 308 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar toplam 1713 tank, çeşitli zırhlı araç ve 1557 özel askeri araç yok edildi." açıklamasında bulundu.

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Ukrayna, Moskova, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Rusya, Ukrayna'da gün içinde 36 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu - Son Dakika


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