Son dakika haberleri! Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentine saldırı düzenledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentine saldırı düzenledi

16.07.2022 16:11

Son dakika habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Dnipro kentine Rus ordusunca, çok namlulu roketatarların onarımının ve parça üretiminin yapıldığı bir fabrikaya saldırı düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı açıklamada,, "Dnipro kentinde 'Toçka-U' balistik füzeler ile çok namlulu roketatarların onarım ve parçalarının üretildiği Yujnıy Makine Fabrikası'nın (Yuzhmash) tesisleri uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla imha edildi." ifadelerini kullandı.

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Rusya: Dnipro kentinde çok namlulu roketatarların onarımının yapıldığı fabrikayı vurduk Rusya: Dnipro kentinde çok namlulu roketatarların onarımının yapıldığı fabrikayı vurduk Rusya: Karadeniz Girişimi nihai belgesinin çalışmaları yakında tamamlanacak Rusya: Karadeniz Girişimi nihai belgesinin çalışmaları yakında tamamlanacak
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentine saldırı düzenledi - Son Dakika

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