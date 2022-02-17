Üye Girişi
Son dakika haberleri | Rusya: "Ukrayna'nın NATO'ya kabulü silahlı çatışmayla sonuçlanır" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Rusya: "Ukrayna'nın NATO'ya kabulü silahlı çatışmayla sonuçlanır"

17.02.2022 18:37
Son dakika haberleri | Rusya: "Ukrayna'nın NATO'ya kabulü silahlı çatışmayla sonuçlanır"

Son dakika haberi: Güvenlik garantileri taslağı konusunda ABD ve NATO'ya cevap mektubu yayınlayan Rusya, "Rusya'nın kırmızı çizgileri ve temel güvenlik çıkarları göz ardı edilmeye devam ediyor" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi durumunda Ukrayna'nın güç kullanarak Kırım'ı geri...

Güvenlik garantileri taslağı konusunda ABD ve NATO'ya cevap mektubu yayınlayan Rusya, "Rusya'nın kırmızı çizgileri ve temel güvenlik çıkarları göz ardı edilmeye devam ediyor" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi durumunda Ukrayna'nın güç kullanarak Kırım'ı geri almak isteyeceği ve bunun da Rusya ve ABD müttefikleriyle silahlı çatışmaya neden olabileceğini bildirdi.

ABD ve NATO'nun kendilerine verilen yanıttan memnun olmadıklarını her platformda duyuran Rusya, güvenlik garantileri taslağı konusunda cevap mektubu yayınladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 11 sayfalık mektupta, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi durumunda Rusya ile NATO'nun karşı karşıya gelebileceği ifade edilerek, "Ukrayna NATO'ya kabul edilirse, Kiev'deki rejimin Kırım'ı güç yoluyla geri alma girişiminde bulunarak Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca ABD ve müttefiklerini Rusya'yla direkt silahlı çatışmaya çekmesi yönünde gerçek bir tehdit ortaya çıkar" denildi.

Rusya'nın ABD'nin kendilerine yeterli cevabı vermediği savunulan mektupta, "Bunlar, NATO'nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesi, 'Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olacağı' belirtilen 'Bükreş Formülünün' geri çekilmesi ve herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanımı ve saldırı nitelikli olanlar dahil askeri kabiliyetlerin ve NATO altyapısının Rusya-NATO Kurucu Senedi'nin imzalandığı 1997 yılındaki durumuna geri dönüşü dahil olmak üzere daha önce SSCB'de yer alan ve İttifak üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri üsler kurulmasının reddedilmesidir" denildi.

Bu hükümlerin Rusya için ilkesel öneme sahip olduğu aktarılan mektupta, "Rus tekliflerinin bir paket niteliği taşıdığı göz ardı edildi, bilhassa 'uygun' konular seçildi, bunlar ABD ve müttefikleri için avantajlar oluşturacak yönünde büküldü. ABD'li yetkililerin retoriği gibi, bu yaklaşım da Washington'un gerçekten Avrupa'nın güvenlik durumunu düzeltmeye kararlı olduğuna dair meşru şüpheleri pekiştiriyor" denildi.

"RUSYA'NIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ VE TEMEL GÜVENLİK ÇIKARLARI GÖZ ARDI EDİLMEYE DEVAM EDİYOR"

Rusya sınırlarına yakın yerlerde artan ABD ve NATO askeri faaliyetleri endişe verici olduğu vurgulanan mektupta, "Bizim kırmızı çizgilerimiz ve temel güvenlik çıkarlarımız ile Rusya'nın onları koruma konusundaki egemen hakkı göz ardı edilmeye devam ediyor. Rusya topraklarındaki belirli bölgelerden askerlerin çekilmesine yönelik nihai talepler ve buna daha sert yaptırım tehditleri kabul edilemez ve gerçek mutabakatlara varma umutlarını baltalıyor" denildi.

"RUSYA, ASKERİ-TEKNİK ÖNLEMLERİN UYGULANMASI DA DAHİL KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALACAKTIR"

Mektupta, "ABD ve müttefikleri tarafından güvenliğimizin sağlanmasıyla ilgili kesin, yasal olarak bağlayıcı garantiler sunulması konusunda anlaşma yapmaya ABD tarafının hazır olmaması nedeniyle Rusya, askeri-teknik önlemlerin uygulanması da dahil karşılık vermek zorunda kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Rusya: 'Ukrayna'nın NATO'ya kabulü silahlı çatışmayla sonuçlanır' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 18:57:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Rusya: "Ukrayna'nın NATO'ya kabulü silahlı çatışmayla sonuçlanır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement