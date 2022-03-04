Son dakika haberleri! Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana İsrail'e 1408 Ukraynalı geldi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı günden bu yana İsrail'e 1408 Ukraynalının geldiği, bunlardan 79'unun ülkeye kabul edilmediği bildirildi.

İsrail basını, İsrail Sınır Geçişleri Nüfus ve Göç İdaresinin rakamlarını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı günden bu yana Ukrayna pasaportu taşıyan 1408 kişinin İsrail'e ulaştığı, bunlardan 79'unun ülkeye girişinin reddedildiği belirtildi.

İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya krizinin başından itibaren vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri ve bu ülkedeki Yahudilere de İsrail'e göç etmeleri çağrısında bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, dünya genelindeki Yahudilere seslenerek, "kapılarının açık olduğunu ve onları İsrail'de bir evin beklediğini" söylemişti.

İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata da "Ukrayna'dan binlerce Yahudi göçmeni kabul etmeye hazırız." demişti.

İsrail, yeni Yahudi göçmen dalgasına hazırlanıyor

İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca İsrail'e göç etmek için başvuran kişilerin, en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olduğunu kanıtlayabilmeleri gerekiyor.

İsrail'in "Aliya" ismini verdiği bu sistem pek çok belge ve süreç gerektiren bir uygulama olarak biliniyor. Ancak Ukrayna'da yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, İsrail hükümeti ve Yahudi Ajansı, Yahudilerin Ukrayna'yı daha süratli terk etmeleri için bu uygulamaları hızlandırdı.

İsrail makamlarının tespitlerine göre, "Geri Dönüş Yasası" kapsamında İsrail'e göç etme hakkına sahip yaklaşık 120 bin ile 150 bin Ukrayna Yahudisi bulunuyor.

İsrail, Filistin'de uyguladığı işgal politikası çerçevesinde, gelen Yahudilerin büyük kısmını Filistin topraklarına yerleştiriyor.

Bu politikanın sonucu olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yahudi yerleşimci sayısı 200 bini, Batı Şeria'daki yerleşimci sayısı da 500 bini aşmış durumda.