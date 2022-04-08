Son dakika haber! Rusya: "Ukrayna'ya ait 81 askeri tesis vuruldu" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Rusya: "Ukrayna'ya ait 81 askeri tesis vuruldu"

08.04.2022 12:03
Son dakika haber! Rusya: "Ukrayna'ya ait 81 askeri tesis vuruldu"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna'ya ait 81 askeri tesis Rus birlikleri tarafından vuruldu" denirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, "Savaşın başından bu yana 19 bin Rus askeri öldürüldü" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada " Ukrayna'ya ait 81 askeri tesis Rus birlikleri tarafından vuruldu" denirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, "Savaşın başından bu yana 19 bin Rus askeri öldürüldü" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, her iki ülke tarafından da operasyonların son durumuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, devam eden saldırılar sırasında ağır kayıplar verdiğini belirterek, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk, Slavyansk, Barvenkovo tren istasyonlarındaki yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler, Donbass'a gelen Ukrayna birliklerinin rezervlerinin silahlarını ve askeri teçhizatını imha etti. Odessa'nın kuzeydoğusunda, Krasnoselka yakınlarındaki Bastion kıyı füze sisteminden gelen yüksek hassasiyetli füzeler, yabancı paralı askerlerin toplanma ve eğitim merkezini yok etti. Rus hava savunması, Staraya Zburyevka yakınlarında 5 insansız hava aracını havada düşürdü. Rus havacılık ve füze birlikleri, 2 komuta noktası, Osa fırlatıcı, 3 MLRS, 9 kale ve Ukrayna askeri teçhizatının yoğunlaştığı 59 alan dahil olmak üzere Ukrayna'nın 81 askeri tesisini vurdu" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: "19 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana 19 bin Rus askerinin öldürüldüğü belirtilerek, "Savaşta 19 bin Rus askeri öldürüldü. 700 tank, bin 891 zırhlı askeri araç, 333 malzeme sistemi, 55 uçaksavar, 150 uçaksavar helikopter, bin 361 askeri ekipman, 7 bot, 25 özel askeri ekipman imha edildi" denildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Rusya: Donetsk bölgesinde tren istasyonunda Ukrayna ordusuna giden silahlar vuruldu Rusya: Donetsk bölgesinde tren istasyonunda Ukrayna ordusuna giden silahlar vuruldu Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor Bucha sokaklarında onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rusya: 'Ukrayna'ya ait 81 askeri tesis vuruldu' - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:08 Sevgilisinin 3 yaşındaki kızının kalçasında ve genital bölgesinde sigara söndürdü: 35 yıl hapisle yargılanıyor
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:06 86 yaşındaki Nurten nine piyano kursuna başladı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:25:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Rusya: "Ukrayna'ya ait 81 askeri tesis vuruldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement