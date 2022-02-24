Son dakika haberleri! Rusya ve Çin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya yapılan askeri müdahaleyi konuştu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Rusya ve Çin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya yapılan askeri müdahaleyi konuştu

24.02.2022 15:27
Son dakika haberleri! Rusya ve Çin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya yapılan askeri müdahaleyi konuştu

Son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Vang, mevcut krizin nedeninin, Kiev yönetiminin ABD ve müttefiklerinin teşvikiyle Minsk Mutabakatı'nı uygulamaktan vazgeçmesi olduğu konusunda mutabakata vardı.

İki bakan Rusya ve Çin'in, tüm ülkelerin, güvenliğin bölünmezliği ilkesine saygı duyması gerektiği konusunda da ısrarcı olduğunu teyit etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Rusya ve Çin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya yapılan askeri müdahaleyi konuştu - Son Dakika


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