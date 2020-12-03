Son dakika haberleri | Rusya'ya biyolojik kıyafetle soygun anı kamerada
03.12.2020 22:11
Son dakika haberlerine göre Rusya'da biyolojik kıyafet giyen iki kişi, bir rehineci dükkanını soydu.
Rusya'da biyolojik kıyafet giyen iki kişi, bir rehineci dükkanını soydu. Soygun anları anbean güvenlik kamerasınca kaydedilirken; soyguncuların, soygun sırasında Rusya milli marşını dinledikleri belirtildi.
Olay, Rusya'nın Krasnodar kentinde meydana geldi. Biyolojik kıyafet giyen iki kişi, bir rehineci dükkanını soydu. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların dükkana girerek eşyaları ellerinde tuttukları kutulara koydukları görüldü. Öte yandan, soyguncuların soygun sırasında Rusya milli marşını dinledikleri belirtildi. Şüphelilerin polis tarafından arandığı aktarıldı.
Son Dakika Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu Namibya'da seçimleri Adolf Hitler'le aynı ismi paylaşan siyasetçi kazandı Bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyip tepki çeken 14 kişiye toplamda 44 bin lira ceza Aşı açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefindeki Yıldız Tilbe yine esti gürledi: Asla vurulmayacağım Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı