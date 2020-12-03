Rusya'da biyolojik kıyafet giyen iki kişi, bir rehineci dükkanını soydu. Soygun anları anbean güvenlik kamerasınca kaydedilirken; soyguncuların, soygun sırasında Rusya milli marşını dinledikleri belirtildi.

Olay, Rusya'nın Krasnodar kentinde meydana geldi. Biyolojik kıyafet giyen iki kişi, bir rehineci dükkanını soydu. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların dükkana girerek eşyaları ellerinde tuttukları kutulara koydukları görüldü. Öte yandan, soyguncuların soygun sırasında Rusya milli marşını dinledikleri belirtildi. Şüphelilerin polis tarafından arandığı aktarıldı.