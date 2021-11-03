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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hükümetin politikalarını eleştirdi - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hükümetin politikalarını eleştirdi

03.11.2021 14:11

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ekonomiden eğitime, tarımdan dış politikaya, adaletten sağlığa 19 yılın sonunda ülkemizin bugün geldiği noktaya üzüntüyle bakıyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ekonomiden eğitime, tarımdan dış politikaya, adaletten sağlığa 19 yılın sonunda ülkemizin bugün geldiği noktaya üzüntüyle bakıyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2 Kasım 1917'de ilan edilen Balfour Deklarasyonu'na değinerek, bu girişimle Ortadoğu'nun yeniden şekillendiğini söyledi.

2 Kasım tarihi ve Büyük Ortadoğu Projesi'nin hafife alınmaması gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, Türkiye'nin bu noktada takınacağı tavrın çok önemli olduğunu belirtti.

"Türkiye, 19 yıldır AK Parti iktidarı tarafından tek başına yönetiliyor"

AK Parti'nin 19 yıl önce tek başına iktidara geldiğini ifade eden Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, 19 yıldır AK Parti iktidarı tarafından tek başına yönetiliyor. Bundan dolayı 19 yılın muhasebesini yapmaya ihtiyaç var. Son zamanlarda sık sık 2002 yılı ile 2021 yılı kıyaslanıyor. Bir tarafta iktidar adeta rakamlara takla attırarak çok başarılı bir 19 yılı önümüze koyarken, diğer taraftan da hakiki verilere baktığımızda çok vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu üzülerek görüyoruz."

Makro ekonomik verilerden mikro ekonomik göstergelere kadar her alanda büyük problemlerin olduğunu öne süren Karamollaoğlu, "Ekonomiden eğitime, tarımdan dış politikaya, adaletten sağlığa 19 yılın sonunda ülkemizin bugün geldiği noktaya hakikaten üzüntüyle bakıyoruz. 19 yıl gibi uzunca bir sürede bunca imkan ve kaynakların heba edilmiş olmasına üzülüyoruz. Milletimizin teveccühünün böyle hoyratça tüketilmesi karşısında biz üzülüyorken merak ediyorum AK Parti yöneticileri ne hissediyor?" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, ekonomide yaşanan krizin yalnızca ekonomi yönetimindeki aksaklıklardan kaynaklanmadığını, krizin başlı başına bir anlayış eksikliğinden ortaya çıktığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı çıkışlarının şaşırtıcı olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "İşte son olarak Sayın Cumhurbaşkanının, partisinin grup toplantısında seyrettirdiği video. Nasıl olur da Sayın Cumhurbaşkanı ana muhalefet partisi genel başkanının uğradığı saldırıyı 'oh olsun' der gibi bütün vatandaşlara izlettiriyor? AK Parti Genel Başkanı kimliğinin, Cumhurbaşkanlığı kimliğinin önüne geçmesini hayretle karşılıyorum." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hükümetin politikalarını eleştirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hükümetin politikalarını eleştirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hükümetin politikalarını eleştirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hükümetin politikalarını eleştirdi

Temel Karamollaoğlu, AK Parti, Kasım, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hükümetin politikalarını eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hükümetin politikalarını eleştirdi - Son Dakika
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