Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51 - Son Dakika

Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
02.11.2020 10:30
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saatinin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.
İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saatinin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.
İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu. Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı. O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin hangi çocuğa ait olduğu ise bilinmiyor.
-İHA-
Son Dakika Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 508 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor