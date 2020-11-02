Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51 - Son Dakika

Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51

02.11.2020 10:30

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saatinin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.

İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saatinin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.

İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu. Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı. O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin hangi çocuğa ait olduğu ise bilinmiyor.

-İHA-

Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51
Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51

Deprem, Çocuk, İzmir, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Saatlerin durduğu an: 14.51 - Son Dakika


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