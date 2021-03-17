Son dakika haberleri | Sabancı, çalışanlarını geleceğe hazırlamak için 2 yılda 200 milyon TL'yi aşkın yatırım yapacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sabancı, çalışanlarını geleceğe hazırlamak için 2 yılda 200 milyon TL'yi aşkın yatırım yapacak

17.03.2021 13:31
Son dakika haberleri | Sabancı, çalışanlarını geleceğe hazırlamak için 2 yılda 200 milyon TL'yi aşkın yatırım yapacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, "Yaşanan tüm bu dönüşümlerin ışığında iş dünyasının temsilcileri olarak, geleceği tasarlamamız ve çalışanlarımızı geleceğin yetkinlikleri ile donatmamız şart." dedi.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, "Yaşanan tüm bu dönüşümlerin ışığında iş dünyasının temsilcileri olarak, geleceği tasarlamamız ve çalışanlarımızı geleceğin yetkinlikleri ile donatmamız şart." dedi.

Sabancı Holding'in 2021-2025 stratejisi kapsamında odaklandığı 5 ana başlıktan biri olan "İşin Geleceğine Uyum" konusunda çevrim içi toplantı düzenlendi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Sabancı Holding'in, Boston Consulting Group (BCG) Türkiye iş birliğiyle hazırladığı planın yol haritaları kapsamında, 2 yılda çalışanlara yönelik 200 milyon TL'nin üzerinde yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sabancı Holding CEO'su Alper, toplantıda yaptığı konuşmada, son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümün, iş yapış şekillerini de baştan aşağı değiştirdiğini ve teknolojik gelişmelerin her geçen gün hızlandığı günlerde, artık iş kollarını, iş gücünü ve iş alanlarını, eski dünyanın kurallarına göre organize etmenin imkansız olduğunu vurguladı.

"Yeni Neslin Sabancı"sı olarak, bu dönüşümü uzun süredir takip ettiklerini aktaran Alper, bu doğrultuda, son yıllarda hayata geçirdikleri proje ve uygulamalarla çalışma hayatına yenilikçi bir bakış açısı kazandırmanın, işin geleceğine uyum konusuna Türkiye'de öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Ülkemizde bir işaret fişeği yakmak istiyoruz"

Sabancı Holding'in güçlü dijital altyapısı sayesinde Türkiye'de uzaktan çalışmaya geçen ilk topluluklardan biri olduğunu belirten Alper, "Biz Topluluk bünyesinde bu çalışmalara pandemi öncesinde başladık. Şimdi ise yeni normalin oyun kurucu şirketlerinden biri olarak, gelecekte bizleri bekleyen iş yapış şekillerine hazırlıklı olabilmek, bizleri bugünlere getiren, başarılarımızın gerçek sahipleri olan çalışanlarımızı da bu geleceğe en iyi şekilde adapte edebilmek için çok kapsamlı bir planla yeni bir yola çıkıyoruz." dedi.

"İşin Geleceğine Uyum" konusunun sadece iş yaşamını değil, toplumsal yaşamı da yakından ilgilendiren bir konu olduğunu aktaran Alper, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan böylesine kapsamlı bir planla yola çıkarak ülkemizde bir işaret fişeği yakmak istiyoruz. Ana amacımız, tüm paydaşlarımızın gelişip güçleneceği bir gelecek için işlerimizin ve iş yapış biçimlerimizin geleceğini, çalışma ortamlarımızın geleceğini ve iş gücümüzün geleceğini bütüncül ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele alarak cesur adımlar atmak, öncü ve örnek olma misyonumuzu pekiştirmek. Yaşanan tüm bu dönüşümlerin ışığında, iş dünyasının temsilcileri olarak, geleceği tasarlamamız ve çalışanlarımızı geleceğin yetkinlikleri ile donatmamız şart. Bizleri bekleyen zorlu gelecekte ancak daha çağdaş, daha kapsayıcı çalışma hayatı prensipleriyle var olabilir, katma değerli üretim konusunda ülke olarak hedeflediğimiz seviyeye bu şekilde ulaşabiliriz."

"Sabancı Topluluğu şirketlerinin her birine 'özel reçete' hazırlandı"

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur da "İşin Geleceğine Uyum" konusunda tüm dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalardan birini BCG Türkiye ile hayata geçirdiklerini belirterek, planın ve yol haritasının detaylarını paylaştı.

Söz konusu planın, Topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsadığını ve toplam 7 ana başlık altında uygulanacağını bildiren Timur, "Bu 7 başlık altında da 34 alt başlığımız bulunuyor. Tüm şirketlerimiz için her bir alt başlık ayrı ayrı ele alındı. Her şirketin kendi sektörlerinde ve genelde, global ölçekte ne seviyede olduğu ölçüldü. Yani şirketlerimiz yerel rakipleri ile değil, küreseldeki en iyi uygulamalarla kıyaslandı. Her bir şirketimizin mevcut durumu göz önüne alınarak ayrı ayrı tespitlerde bulunuldu ve şirkete özgü reçeteler yazıldı, her pozisyondan ve nesilden, kapsamlı bir çalışan katılımı ile şirket genel müdürlerimiz ve İK yöneticilerimizin liderliğinde kısa, orta ve uzun vadeli yol haritaları hazırlandı." diye konuştu.

"Hedefimiz, her Sabancı Topluluğu şirketinin en iyi örneklerden biri haline gelmesi"

"İşin geleceği" kavramını, bir tasarruf unsuru olarak ele almadıklarını belirten Timur, "Uzaktan çalışma başta olmak üzere, çalışma hayatında yapılacak bazı değişikliklerin şirketlere finansal olarak avantaj yarattığı bir gerçek. Ancak biz, tüm bu çalışmalarla oluşacak kaynağı yine çalışanlarımıza döndüreceğiz. Bu kaynağı onların ihtiyaçlarına, fiziksel ve zihinsel sağlığına, kişisel gelişimine, eğitimlerine harcayacağız. Bu doğrultuda, önümüzdeki 2 yıl içinde çalışanlarımıza ve organizasyonlarımıza yönelik 200 milyon TL'nin üzerinde ilave bir yatırımı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Temel hedefimiz, her bir Sabancı Topluluğu şirketinin, işin geleceği alanında, kendi sektörlerinde, ulusal ve uluslararası alanda en iyi örneklerden biri haline gelmesidir." şeklinde konuştu.

BCG Kıdemli Yönetici Ortağı ve Ülke Direktörü Burak Tansan ise Kovid-19 döneminin getirdiği doğal bir sonuç olarak "işin geleceği" denilince akla ilk uzaktan çalışma gelse de geleceğin organizasyonlarını inşa etmek için bu konunun çok boyutlu bir şekilde ele alınması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Tansan, "Bu konuda çok kapsamlı bir çalışmayı başlatan ve uygulamaya başlayan Sabancı Topluluğu'nun çok yakın dönemde bu konuda küresel en iyi uygulamalar arasında yer alacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

Holding, "İşin Geleceğine Uyum" konusuna 1.500 maddelik eylem planıyla hazırlanıyor

Verilen bilgiye göre, Sabancı Holding, 2021-2025 stratejisi kapsamında odaklandığı 5 ana başlıktan biri olan "İşin Geleceğine Uyum" konusuna 1.500 maddelik kapsamlı bir eylem planıyla hazırlanıyor. Sabancı Holding'in, BCG Türkiye iş birliğiyle hazırlayarak uygulamaya geçirdiği plan, Topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve toplam 7 ana başlık altında uygulanacak.

"Uzaktan çalışma", "zihinsel ve fiziksel sağlık", "esnek iş gücü ve yüksek performans", "yetenek ve beceri yönetimi", "geleceğin liderliği", "amaç odaklı organizasyon ve kültür", 'dijital, veri odaklı ve çevik organizasyon" başlıkları altında her bir şirket için ayrı bir yol haritası oluşturulacak.

Tüm aksiyonlar tamamlandığında, Sabancı Topluluğu şirketlerinin "işin geleceği" alanında, kendi sektörlerinin dünyadaki en iyi örnekleri arasında olması hedefleniyor.

Hazırlanan yol haritaları kapsamında 2 yılda çalışanlara yönelik 200 milyon TL'nin üzerinde yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor.

İş tanımı uygun herkes uzaktan çalışacak

Söz konusu plan dahilinde öne çıkan uygulamalara bakıldığında, iş tanımı uygun herkes uzaktan çalışacak. Topluluk bünyesinde 2 yıl önce başlatılan ve salgın döneminde yaygınlaşan uzaktan çalışma yaklaşımları salgın sonrası kalıcı hale gelecek.

"Tamamen uzaktan" ve "karma uzaktan çalışma" olarak iki ayrı planda tanımlanan modelle, Topluluk bünyesindeki beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75'i uzaktan çalışma kapsamında olacak.

Sabancı çalışanlarının farklı Sabancı şirketlerine ait lokasyonları ortak kullanabildikleri, çalışma zamanlarını kendi belirledikleri esnek saatlerle çalışabildikleri "freelanc" ya da "part-time" çalışma opsiyonlarının sunulduğu çok sayıda uygulama hayata geçirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Çalışanlara sunulan destekler artırılacak

Uzaktan çalışanlara verilen destekler de çeşitlendirilecek. Bazı sabit gider (internet, yemek, elektronik iş araçları ve benzeri) desteklerinin yanında ergonomik ihtiyaçlara yönelik destekler de (çalışma masası, sandalyesi ve benzeri) kapsamın içinde yer alacak. Bunlara ek olarak İş-Özel Hayat Destek Uygulamaları (toplantısız saatler, iletişim kuralları), Uzaktan Çalışma Eğitimleri gibi pek çok destek de yaygınlaştırılarak devam edecek.

Tüm çalışanları kapsayan çalışan destek programları, bedensel, ruhsal, zihinsel ilave sağlık destek paketleri ile zenginleştirilecek. Bu paketler kapsamında, kaygı ve stres yönetimi, ebeveyn-çocuk ilişki destekleri, spor-fitness-diyetisyen destekleri, çalışanlar ve aileleri için online psikolog ve rehberlik seansları da yer alacak.

Sabancı Holding, Türk Lirası, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sabancı, çalışanlarını geleceğe hazırlamak için 2 yılda 200 milyon TL'yi aşkın yatırım yapacak - Son Dakika


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