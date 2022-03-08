Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü...Havalimanı kahyaları yolcu almak isteyen taksiciyi darp etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü...Havalimanı kahyaları yolcu almak isteyen taksiciyi darp etti

08.03.2022 11:36

Gelen son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü...Havalimanı kahyaları yolcu almak isteyen taksiciyi darp etti Sabiha Gökçen'de taksi krizi: "Kahyalarının tehditlerine maruz kalıyoruz" Sabiha Gökçen'de yolcu almak üzere havalimanına gelen taksi sürücüleri kahya engeline takıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü...Havalimanı kahyaları yolcu almak isteyen taksiciyi darp etti

Sabiha Gökçen'de taksi krizi: "Kahyalarının tehditlerine maruz kalıyoruz"

İSTANBUL - Sabiha Gökçen'de yolcu almak üzere havalimanına gelen taksi sürücüleri kahya engeline takıldı. Havalimanı taksileri dışında yolcuların ticari araçlara binmesine izin vermeyen durak kahyaları ile ticari araç sürücüleri arasında yer yer tartışmalarda yaşandı. Taksi sürücülerinin kahyalar tarafından darp edildiği anlar ve yaşanan sözlü tartışmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giriş çıkış yapan yüzlerce yolcuyu araçlarında taşıyan taksi sürücüleri, kahyaların havalimanı taksileri dışında yolcu alımına izin vermemeleri sonrası zor günler yaşamaya devam ediyor. Taksi sürücülerinin yanı sıra özellikle hafta sonu havalimanı taksilerinin yetersiz olması nedeniyle yolcularda uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Yer yer sözlü ve fiziki saldırıya da maruz kalan taksi sürücüleri konuya ilişkin çözüm götürülmesini bekliyor.

Öte yandan bir taksi sürücüsünün kahyalar tarafından darp edildiği anlar ve yaşanan sözlü tartışmalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförleri, havalimanı kahyalarının dışardan gelen taksilerin yolcu almalarına izin vermeyerek havalimanı yolcusunu dakikalarca kuyrukta beklettiklerini dile getirdiler.

"Yolcuyu almak istediğimizde olay darp edilmeye kadar gidiyor"

Yaşanan olaylara ilişkin konuşan taksici esnafı Cemal Ufak, "Yolcumuzu havalimanına bıraktıktan sonra uygulama üzerinden taksi arayan yolculardan bize çağrı geliyor. Bu yolcuları almaya çalıştığımızda durak kahyalarının tehditlerine maruz kalıyoruz. Düşünsenize burası uluslararası bir havalimanı yabancı turistler uygulama üzerinde bizi çağırıyorlar ama biz kahyalar yüzünden hizmet veremiyoruz. Yolcuyu almak istediğimizde ise olay darp edilmeye kadar gidiyor. Nitekim yakın zamanda bir arkadaşımız kahyalar tarafından darp edildi. Bunlar uluslararası bir havalimanında yaşanmaması gereken şeyler. Taksi sürücüsünün yanı sıra uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalan yolcu da mağdur oluyor. Yolcu sesini çıkarsa yolcuyu dahi darp ediyorlar. Bu konuya bir çözüm getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü...Havalimanı kahyaları yolcu almak isteyen taksiciyi darp etti
Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü...Havalimanı kahyaları yolcu almak isteyen taksiciyi darp etti
Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü...Havalimanı kahyaları yolcu almak isteyen taksiciyi darp etti

YORUMLAR
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Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü! Hem yolcu aldırmadılar, hem darp ettiler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü! Hem yolcu aldırmadılar, hem darp ettiler Eşarj, iki yüz bininci şarjını gerçekleştirdi Eşarj, iki yüz bininci şarjını gerçekleştirdi

Sabiha Gökçen, Tragger, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü...Havalimanı kahyaları yolcu almak isteyen taksiciyi darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü...Havalimanı kahyaları yolcu almak isteyen taksiciyi darp etti - Son Dakika
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