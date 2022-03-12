Son dakika haberleri! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama: Yeni uçuş iptallerine karar verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama: Yeni uçuş iptallerine karar verildi

12.03.2022 15:26
Son dakika haberleri! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama: Yeni uçuş iptallerine karar verildi

Son dakika haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptallerinin yapıldığına dikkat çekildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde alınmış olan yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptalleri yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.


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Sabiha Gökçen, Havacılık, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama: Yeni uçuş iptallerine karar verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan açıklama: Yeni uçuş iptallerine karar verildi - Son Dakika
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