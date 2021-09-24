Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular için alışveriş kampanyası - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcularına terminalde alışveriş yaparken kazanmaları için geniş katılımlı bir kampanya başlattı.

Havalimanı işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, terminal içindeki yiyecek ve içecek mağazalarının yanı sıra Duty Free mağazaları, PPG lounge alanları, Kepler uyku kabinleri, İSG Airport Otel ve havalimanı kapalı otoparkını kapsayan kampanya, 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Kampanyaya katılan yolcular, terminal içinde bulunan yiyecek ve içecek mağazalarından yapacakları 150 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim şansı yakalıyor ve bu indirimi kampanyaya katılan tüm markalara ait noktalarda kullanabiliyor. Yine kampanya dahilinde gelen yolcu katı Duty Free mağazasında en az 100 avro alışveriş yapan yolcular, anında 10 avro indirim fırsatı elde ediyor.

Öte yandan havalimanı dış hat giden katında bulunan Duty Free mağazasında alışveriş yapan yolcular ise 300 avro üzeri alışverişleri sonucu terminalde bulunan PPG Lounge'lara ücretsiz girme şansı yakalıyor. Yine dış hat giden katındaki Duty Free mağazasından 150 avro üzeri alışveriş yapan yolcular ise terminaldeki Kepler uyku kabinlerini kullanmaları halinde 20 TL indirim şansı kazanıyor.

Kampanya kapsamında havalimanının hemen yanında bulunan İSG Airport Otel'de ikinci kez konaklayan ve en az 150 TL harcama yapan misafirler ise otel restoranında 50 TL indirim elde ediyor. Ayrıca ikinci konaklamada aile suiti veya iki oda seçen misafirler ise ek indirim fırsatından faydalanabiliyor.

Yine İSG Airport Otel'deki restoranda 350 TL ve üzeri harcama yapan misafirler ise otel otoparkında 4 gün ücretsiz park fırsatı ve otelden havalimanına transfer imkanı kazanıyor.

Yine aynı kampanya kapsamında İSG otoparkında 4 günlük abonelik yaptıranlar, otopark içinde bulunan oto yıkama ünitesinde 20 TL indirim kullanabiliyor.