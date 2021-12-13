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Son dakika haberleri: Saçları yüzme havuzunun filtresine takılan kız ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Saçları yüzme havuzunun filtresine takılan kız ölümden döndü

13.12.2021 23:37

Son dakika haberler... - Saçları yüzme havuzunun filtresine takılan kız ölümden döndü Brezilya'da saçları yüzme havuzunun filtresine takılınca 2 dakikadan fazla su altında kalan 13 yaşındaki kız son anda kurtarıldı.

- Saçları yüzme havuzunun filtresine takılan kız ölümden döndü

BRASILIA - Brezilya'da saçları yüzme havuzunun filtresine takılınca 2 dakikadan fazla su altında kalan 13 yaşındaki kız son anda kurtarıldı.

Brezilya'nın Piaui eyaletinin Agua Branca şehrinde 5 Aralık'ta 8 ile 15 yaşları arasında dört kız evlerinin havuzunda oynadığı sırada 13 yaşındaki Maria Rita Pimentel'in saçı havuzun filtresine takıldı. Pimentel saçlarını çeken filtre nedeniyle 2 dakika boyunca su altında kalırken, çocuklar ebeveynlerinden yardım istedi. Evdekiler olay karşısında paniğe kapılırken, içlerinden biri küçük kızı bıçakla saçlarını keserek son anda kurtardı. Havuzdan çıkarılan kıza derhal kalp masajı ve suni teneffüs yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ölümden dönen Maria Rita Pimentel, olay anında eğlenmek için ayaklarını havuzun kenarına koyarak başını havuza soktuğunu belirterek, saçını çeken bir şeyin havuzdan çıkmasına engel olduğunu ve uzun süre nefessiz kaldığını açıkladı.

Küçük kızı kurtaran adam ise, sadece küçük kızı kurtarmak istediğini ve bu yüzden hiç düşünmeden saçını kestiğini ifade etti.

Brezilya'daki Yüzme Havuzu Üreticileri Derneği ise, bu tür kazaların önüne geçmek için filtre siteminin havuzda kimse yokken çalıştırılması tavsiyesinde bulundu.

Son dakika haberleri: Saçları yüzme havuzunun filtresine takılan kız ölümden döndü
Son dakika haberleri: Saçları yüzme havuzunun filtresine takılan kız ölümden döndü
Son dakika haberleri: Saçları yüzme havuzunun filtresine takılan kız ölümden döndü
Son dakika haberleri: Saçları yüzme havuzunun filtresine takılan kız ölümden döndü

Aralık, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Saçları yüzme havuzunun filtresine takılan kız ölümden döndü - Son Dakika


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