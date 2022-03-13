Son dakika haberleri | Sadr, Erbil saldırısını yetkililerle görüşmek için "özel operasyon odası" kurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sadr, Erbil saldırısını yetkililerle görüşmek için "özel operasyon odası" kurdu

13.03.2022 14:25
Son dakika haberleri | Sadr, Erbil saldırısını yetkililerle görüşmek için "özel operasyon odası" kurdu

Son dakika gündem haberi: Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, Erbil'e yönelik füze saldırılarını ülke içi ve dışından siyasi liderlerle görüşmek üzere "özel operasyon odası" kurduğu bildirildi.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, Erbil'e yönelik füze saldırılarını ülke içi ve dışından siyasi liderlerle görüşmek üzere "özel operasyon odası" kurduğu bildirildi.

Konuya dair Sadr'ın ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, mahiyetine ilişkin detay verilmeksizin Sadr'ın ülke içi ve dışından siyasi liderler ve hükümet yetkilileriyle Erbil saldırısını görüşmek üzere "özel operasyon odası" oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırının ülkenin ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan "eşi görülmemiş riskli bir eylem" olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı, bir vatandaşın ise hafif şekilde yaralandığı aktarılmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Erbil, Füze, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sadr, Erbil saldırısını yetkililerle görüşmek için 'özel operasyon odası' kurdu - Son Dakika


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