Son dakika haberleri! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

16.05.2022 12:31
Son dakika haberleri! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

Son dakika haberlerine göre İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilişkin 19 şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı.

İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilişkin 19 şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı. 10 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 61 sayfalık iddianamede 9 sanık hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

İstanbul Yeşilköy'de, 27 Ocak günü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu balık restoranında öldürülmüştü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu ile 3 diğer kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede 19 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede 27 Ocak günü gece saat 00.37 sıralarında bir balık restoranında yapılan silahlı saldırı sonucu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtildi.

İddianamede sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte işyerinde geceleyin yağmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede sanıklar Burak Otçuoğlu, Fatih Okan Kodak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğurcan Bilge hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', 'silahla kasten yaralamaya iştirak' ve 'silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. 2 diğer sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilirken, 8 sanık hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar, 1 diğer sanık hakkında ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde, önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı - Son Dakika


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