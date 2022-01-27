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Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN CENAZESİ RİZE'YE GÖNDERİLDİ - Son Dakika

Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN CENAZESİ RİZE'YE GÖNDERİLDİ

27.01.2022 23:04

Gelen son dakika haberlerine göre Haber Enver ALAS İSTANBUL,DHABakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi.

Haber Enver ALAS İSTANBUL,DHA

Bakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Rize'ye gönderildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu' nun cenazesi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN CENAZESİ RİZE'YE GÖNDERİLDİ
Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN CENAZESİ RİZE'YE GÖNDERİLDİ
Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN CENAZESİ RİZE'YE GÖNDERİLDİ

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Saldırı, Rize, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN CENAZESİ RİZE'YE GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN CENAZESİ RİZE'YE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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