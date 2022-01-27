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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi: 2 kişi gözaltında - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi: 2 kişi gözaltında

27.01.2022 13:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi: 2 kişi gözaltında

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı, kimliği tespit edilen 3 kişi aranıyor.

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı, kimliği tespit edilen 3 kişi aranıyor. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.


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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi: 2 kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi: 2 kişi gözaltında - Son Dakika
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