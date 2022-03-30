Son dakika haberleri! Safranbolu çöplüğünde çıkan yangın böyle görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Safranbolu çöplüğünde çıkan yangın böyle görüntülendi

30.03.2022 12:39

Son dakika gelişmesine göre Safranbolu çöplüğünde çıkan yangın böyle görüntülendi Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki şehir çöplüğünde yangın çıktı.

Safranbolu çöplüğünde çıkan yangın böyle görüntülendi

Zaman zaman patlamalarında yaşandığı bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Zaman zaman küçük çaplı patlamalarından yaşandığı yangına Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tankerler ve Orman İşletme Müdürlüğü aranzözleri ile söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Cüzzamlılar Deresi üzerindeki şehir çöplüğünde meydana geldi. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte sabaha karşı çıkan yangın sonrası Karabük ve Safranbolu'da gökyüzünü dumanla kapladı. Kanyon kısmında başlayan yangına Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tankerler ve Orman İşlet Müdürlüğü aranzözleri ile müdahaleleri sürüyor. Zaman zaman küçük çaplı patlamalarında yaşandığı yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, çöplüğün 1 yıldır kullanılmadığını ve havaların ısınmaya başlaması ile yangının çıktığını söyledi.

Şahin, " İtfaiye ve Fen İşleri Müdürlüğümüz ile söndürmek için çalışıyoruz. Her zaman havalar ısındı mı aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Safranbolu Belediyesi olarak uzun süredir burayı kullanmıyoruz ancak kaçak çöp atanlar oluyor. Ne kadar müdahale etsekde önüne geçemiyoruz." dedi.

Son dakika haberleri! Safranbolu çöplüğünde çıkan yangın böyle görüntülendi
Son dakika haberleri! Safranbolu çöplüğünde çıkan yangın böyle görüntülendi
Son dakika haberleri! Safranbolu çöplüğünde çıkan yangın böyle görüntülendi

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Safranbolu, İtfaiye, Karabük, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Safranbolu çöplüğünde çıkan yangın böyle görüntülendi - Son Dakika


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