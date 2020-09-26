Son dakika haberleri | Safranbolu'da 1806 uzman erbaşa seminer verildi
Son dakika gündem haberi: Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 1806 kursiyer uzman erbaşa, "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" ve "Öfke Kontrolü" konulu eğitim seminerleri verildi.
Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 1806 kursiyer uzman erbaşa, "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" ve "Öfke Kontrolü" konulu eğitim seminerleri verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı eğitim ve danışmanlık birimi koordinatörlüğünde, psikologlar tarafından verilen eğitim semineri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık alanda ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapıldı.
Kursiyer uzman erbaşlar tarafından ilgiyle takip edilen eğitim seminerleri, soru-cevap etkinliği ile sona erdi.
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