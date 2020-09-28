Son dakika haberleri! Safranbolu'da 912 Mehmetçik kan bağışı yaptı - Son Dakika

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 912 personel, kan bağışında bulundu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında Türk Kızılay yetkililerince kan bağışıyla ilgili bilgilendirme semineri verildi.
Seminer kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasına gönüllülük esasına göre 912 personel destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:31 - Kaynak: AA
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