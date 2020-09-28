Son dakika haberleri! Safranbolu'da 912 Mehmetçik kan bağışı yaptı - Son Dakika

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında Türk Kızılay yetkililerince kan bağışıyla ilgili bilgilendirme semineri verildi.

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