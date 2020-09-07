Son dakika haberleri... Safranbolu'da vatandaş ve esnaflara yangın eğitimi - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından vatandaş ve esnaflara eğitim verildi.

Safranbolu'da, itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı dar ve merdivenli sokaklara olası yangınlara müdahale etmek amacıyla kritik noktalara konulan "yangın dolapları"nın nasıl kullanılacağına dair vatandaşlara ve esnafa eğitim veriliyor.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "İtfaiye ekiplerinin olay yerine intikaline kadar destek amacıyla yerleştirilen 8 yangın dolabı ile yangın anında zaman kazanmak için nasıl müdahale edileceği hakkında çevre esnafa ve otel çalışanlarına bilgi verildi. Her dolabın bulunduğu lokasyondaki vatandaşlara ve esnafa ilgili eğitimin belli periyotlarda verilmeye devam edecek" denildi.

Yaz aylarında artan yangın riskini minimuma indirmek istediklerini dile getiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de olası bir yangın durumunda hayati önem taşıyan yangın ekipmanları ve tedbirler ile ilgili ciddi çalışmalar yapılacağını, şehrin dokusunu oluşturan ahşap ağırlıklı mimarinin korunması için her türlü afete karşı hazırlıklı olacak şekilde yapılandırdıklarını söyledi. - KARABÜK