Son dakika haberleri! Sağanağın etkili olduğu Düzce'de trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Murat Akay ile Ali Akay ve Orhan Subaşı , Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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