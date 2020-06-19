Son dakika haberleri! Sağanak etkili oldu; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
Son dakika haberleri! Sağanak etkili oldu; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)
Son dakika haberi: YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDIGiresun'da, etkili olan sağanak sonrası suyla dolarak ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkii, yağmurun etkisini yitirmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Giresun'da, etkili olan sağanak sonrası suyla dolarak ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu Liman mevkii, yağmurun etkisini yitirmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kara yolunda ulaşım çift yönlü verilmeye başlandı.
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20.06.2020 01:20:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Sağanak etkili oldu; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika