Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

- Sağanak yağış sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları ile birlikte gele hafriyat nedeniyle Oltu- Göle karayolu ulaşıma kapandı, araçlar 2 saat mahsur kaldı.

Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Sağanak yağışın sele neden olmasıyla Oltu-Göle karayolu sel sularının getirdiği hafriyat ile kaplandı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede araçlar 2 saat mahsur kaldı. Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol temizleme çalışmasına başladı.

Vatandaşlar, "Bir anda yağmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle yolları kayalar ve taşlar kapladı. 2 saattir buradayız. Daha fazla bir afet olmaz inşallah" dediler.

Karayolunun trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.