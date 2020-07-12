Son dakika haberleri | Sağlığına kavuşan minik Kuzey, 'Kanser değil biz güçlüyüz' mesajı verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sağlığına kavuşan minik Kuzey, 'Kanser değil biz güçlüyüz' mesajı verdi

Son dakika güncel haberi... ADANA'da, Yunanistanlı Andreas'tan alınan kök hücrelerin 20 Mayıs günü nakledildiği 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, 7 Temmuz günü tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

ADANA'da, Yunanistanlı Andreas'tan alınan kök hücrelerin 20 Mayıs günü nakledildiği 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, 7 Temmuz günü tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Taburcu olan Kuzey Deniz, evinde çok sevdiği scootera binerek "Kanser değil biz güçlüyüz" mesajı verdi.

Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey'in akut lenfoblastik lösemiye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline neden oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'tan alınan ilikler kara yoluyla İstanbul'a, buradan da Adana'ya getirildi. Eksi 170 derecenin altında dondurulan kök hücreler 20 Mayıs günü Adana'da özel hastanede gerçekleşen operasyonla Kuzey Deniz'e nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Kuzey Deniz'in hastanede tedavi ve gözetim süresi başladı. 7 Temmuz günü tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan minik Kuzey, evinde yemek yemeyi, bisiklete binmeyi ve oyun oynamayı çok özlediğini dile getirmişti.

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'KANSER DEĞİL BİZ GÜÇLÜYÜZ'

Taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte evinde dinlenmeye çekilen Kuzey Deniz, koronavirüs salgını nedeniyle riske girmemek adına annesi tarafından dışarı çıkarılmasa da evinde özlediği oyunlarla ve çok sevdiği scooterla eğlenmeye başladı. Sağlığına kavuştuktan sonra istediği yemekleri de yiyen Kuzey'in mutluluğu ise gözlerinden okundu. Scooterına binip evin salonundan gezintiye çıkan Kuzey Deniz, lösemiyle mücadele eden diğer çocuklar için "Kanser değil biz güçlüyüz. Üç tüp kan, bir can" mesajı verdi.

Anne Özgül Şengezer ise Kuzey'i tedbir amaçlı evde tuttuklarını fakat gücünü biraz daha toparlamasının ve doktorunun izin vermesinin ardından dışarıya çıkıp vakit geçireceklerini belirtti.


Kuzey Deniz, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sağlığına kavuşan minik Kuzey, 'Kanser değil biz güçlüyüz' mesajı verdi - Son Dakika
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