Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını bildirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını bildirdi

07.04.2022 21:17
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını bildirdi

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca, İstihdam, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını bildirdi - Son Dakika


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