Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (1)

23.10.2020 21:05
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (1), System.String[]

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz." dedi.

Salgınla mücadelede Bursa ve çevre illerdeki durumla ilgili toplantılar yapmak üzere kente gelen Koca, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Burada bölge toplantısına katılan ve 5 ilin sağlık müdürleri ile saha koordinatörleriyle görüşen Koca, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova olmak üzere 5 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve sahada görev alan koordinatörleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Salgının herhangi bir şehirdeki tırmanışının ülkenin her yerini ilgilendirdiğini anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Durum, bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu noktanın adını koymak ise uyarıcılığı bakımından yararlıdır. Bu sebeple, Bursa'da yaptığımız toplantısının muhatabı 5 ilimiz ve diğer illerimizdir. Sabahki konuşmamda belirttiğim gibi İstanbul buna dahildir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi, bir diğer tabirle ilk piki büyük illerde 14 Nisan'da, ikinci zirve noktasını da eylülde yaşamıştık. Anadolu'da ise ilk zirve eylülde görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz.

Büyük illerimizde, her iki zirve noktasından sonra tedbirlere durumun gerektirdiği ciddiyetle sarılmış ve hızla sonuç almıştık. Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha büyük bir sınavdayız."

Bakan Koca, son birkaç günde riskin boyutunun arttığını vurguladı.

Mevcut koşullarda, sağlık ordusunun gücü, hastanelerin kapasitesi, hizmet için gerekli imkanlar, sahadaki ekipler, test sayıları, temaslı taraması, izolasyon ve hepsinden önemlisi devletin bu mücadeleye verdiği önemden yana kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini kaydeden Koca, "İnanıyorum ki, yoktur. Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görülmemesi sevindiricidir. Fakat bu durum, işin ciddiyetini azaltmıyor. Çünkü salgın bize şunu öğretti; virüsün yayılması, sadece daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bursa'da 1 ay öncesine göre, günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır"

Koca, salgına karşı verilen mücadelenin bütün hayatı koruma çabası olduğuna dikkati çekti.

Toplantıda 5 il hakkında yaptıkları değerlendirmelerle ilgili bilgi veren Koca, şunları ifade etti:

"Bursa'da 1 ay öncesine göre, günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Bilecik'te geçen aya göre vaka sayımız 2 kat arttı. Balıkesir'de, Yalova'da ve Çanakkale'de ise 1 ay öncesine göre yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz. Bursa'da yoğun bakım yatak kapasitemize 198 yatak ilave ediyoruz. Yatak doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 75, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 38.

Balıkesir ilimizde 48 yoğun bakım yatağı daha artırılması için planlamamızı yaptık. Yatak doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 62, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 31. Bilecik'te 21 yoğun bakım yatağı daha artırılması için planlamamızı yaptık. Yatak doluluk oranımız yüzde 36, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 42, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 56. Çanakkale ilimizde yoğun bakım yatak kapasitemize 39 yatak daha ekliyoruz. Yatak doluluk oranımız yüzde 34, Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 48, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 24.

Yalova'daki mevcut yoğun bakım yataklarımıza 9 ilave ediyoruz. Yatak doluluk oranımız yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 60, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 26."

Koca, salgınla mücadelede en önemli silahlarından birinin, filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar olduğunu belirtti.

Ekiplerinin çalışmalarıyla şüpheli temaslıları tespit ettiklerini, evlerinde izolasyona aldıklarını, hastaların takibini yaptıklarını, ilaçlarını evlerine kadar teslim ettiklerini aktaran Koca, "Bursa'da 463 olan filyasyon ekip sayımızı 700'e çıkarıyoruz. Balıkesir'de 203 ekibimiz sahada. Yalova'da ekip sayımızı 60'a çıkarıyoruz. Bilecik ilimizde 66 filyasyon ekibimiz mevcut. Çanakkale'deki 42 filyasyon ekibimizin sayısını 97'ye çıkarıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

Fahrettin Koca, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (1) - Son Dakika


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