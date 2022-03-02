Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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"Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz."
"Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil."
"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: 'Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz' - Son Dakika