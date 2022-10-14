Son dakika haberleri | Bakan Koca, Amasra'daki maden kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bakan Koca, Amasra'daki maden kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

14.10.2022 21:47
Son dakika haberleri | Bakan Koca, Amasra'daki maden kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 yaralının olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 yaralının olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere, il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Bartın, Amasra, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bakan Koca, Amasra'daki maden kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi - Son Dakika

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