Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (3) Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahte aşı kartı/PCR testi iddialarına ilişkin, "Dijital ortamda yapılıp yapılmadığıyla ilgili şu an somut bu anlamda bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama bununla ilgili ben olacağını düşünmek istemiyorum. Olursa da müeyyidenin güçlü olacağını, bu konuda yapılması gereken uygulama neyse bundan hiçbir şekilde çekinmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahte aşı kartı ve PCR testi yapıldığı iddialarına ilişkin soru üzerine Koca, "Bununla ilgili biz aşıları kimlerin yapması gerektiğini biliyor, yani kime izin verdiğimizi biliyoruz ve bu aşıyı yaptıran birimleri de yakın takip ediyoruz. Dijital ortamda yapılıp yapılmadığıyla ilgili şu an somut bu anlamda bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama bununla ilgili ben olacağını düşünmek istemiyorum. Olursa da müeyyidenin güçlü olacağını, bu konuda yapılması gereken uygulama neyse bundan hiçbir şekilde çekinmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

"Mevcut PCR testilerinin varyantları tespit etmede yetersiz kalıp kalmadığına" ilişkin soruya karşılık Koca, kitlerin bu anlamda bir sorunu olmadığını, varyantlarla ilgili sekans analizi yaptıklarını ayrıca sadece PCR kitleri ile hangi varyantın olduğunu değil, sekans analizi yaparak da varyant analizini daha kesinleştirmiş olduklarını söyledi.

Bakan Koca, vakaların ortalama yüzde 5'ine yakınını da varyant analizi yaparak bilgilendirdiklerini belirtti.

"Aşısını tamamlamamış olan kişilerin toplam içindeki sayısı 26 milyon"

"Yaygın aşılama yapılmasına rağmen nisan ayındaki ölüm oranlarıyla şu anki ölüm oranlarının aşağı yukarı aynı, vaka sayılarının da şimdikinden 3 kat daha fazla olmasının" nedeni sorulan Koca, şunları kaydetti:

"Bizim şu an 18 yaş ve üzeri yatan hastadaki yüzde 98,5 gibi, yüzde 100 gibi kabul edebiliriz. Yüzde 90'ı aşısı tamamlanmamış olan kişiler yani ya hiç aşısını yaptırmayan veya bir aşısını yaptıran kişilerden oluşuyor hastane yükümüz. Vaka yükümüzün ise yüzde 81'ini oluşturuyor aşısını tamamlamış olan kişiler. Aşısını tamamlamamış olan kişilerin toplam içindeki sayısı 26 milyon. Aşısını tamamlamış olan kişilerin yaklaşık sayısı 36 milyon."

Aşısını olan 36 milyonun ağırlıklı yaş ortalamasının daha yüksek ve ek hastalığının daha fazla olduğunu söyleyen Koca, bunların toplam içindeki payının yüzde 10, yaş ortalamasının da 46 olduğu bilgisini verdi.

Aşısını tamamlamayan 26 milyonun ağırlıklı olarak gençler olmak üzere yaş ortalamasının 36 olduğunu belirten Koca, "Demek ki 36 milyon aşılanmamış olsaydı var olan hastane yükü, 2,5-3 kat en az, yaştan bağımsız olarak artmış olacaktı. Yaşla birlikte belki bu 4-5 kat olacaktı. Vaka içinde yüzde 81, yüzde 19 demiştim. Yani 26 milyonun vakadaki oranı yüzde 81, 36 milyon aşılı olanın ise yüzde 19, orda da benzer şekilde 4-5 kat daha fazla vaka olacaktı. Eğer bu aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı." diye konuştu.

Bu dönemde aşının ne kadar etkili olduğunu gördüklerini vurgulayan Koca, "Bu dönemde vatandaşımızın hiçbir şekilde tereddüt etmeden, ertelemeden aşısını bir an önce olmasını toplumsal bağışıklık için de son derece önemli görüyoruz." dedi.

"Dünyada aşı doz miktarı anlamında 8'inci sıradayız"

"Grip aşısının tedarikiyle ilgili bir sorun olup olmadığına" ilişkin soruya Bakan Koca, geçen yıldan bir miktar ellerinde aşı kaldığını, bu yıl da geçen yıl siparişi verilen aşı miktarından daha fazlasını yani 3-3,5 milyon gibi aşı tedarik edilmesine yönelik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

"Aşı karşıtlığına yönelik ne tür önemler alınacağına" yönelik soruya Koca, şu yanıtı verdi:

"Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum, en fazla aşı erteleyenlerimiz olmuş olabilir. Bu toplumun aşı ile ilgili bir sorununun olmadığını, direncinin olmadığını, evlatlarına doğduğu andan itibaren hem de ilk günden itibaren hem de 13 farklı aşıyı yüzde 98 oranında yaptırabilmiş bir toplumuz. Her geçen gün bu aşılanma oranımız da giderek artıyor. Şu an dünyada aşı doz miktarı anlamında 8'inci sıradayız. Bizden önce Avrupa ülkesi sadece Almanya var. Zannediyorum ki hafta içinde Almanya'nın doz sayısını da geçmiş olacağız. Çünkü biz şu an Almanya'nın günlük yaptığı aşıdan daha fazlasını yapıyoruz."

(Sürecek)