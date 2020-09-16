Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz."

Sağlık, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:01 - Kaynak: AA Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: 'Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir... - Son Dakika

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