Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız." - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız."
15.12.2020 20:09
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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