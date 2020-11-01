Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak"

01.11.2020 12:05

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896'dır. Bu sabah itibarıyla tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere gözlem ve müşahede altına olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum."

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak

Fahrettin Koca, Deprem, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: 'Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak' - Son Dakika


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