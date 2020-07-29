Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de...
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:33
Kaynak: AA
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