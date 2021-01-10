Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika

"Muhalefet etmekle millet iradesini kabullenememek, birbirinden farklıdır. Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır."

Koca, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır." ifadesini kullandı.

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