Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan sağlıkta şiddetle ilgili yeni düzenleme paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan sağlıkta şiddetle ilgili yeni düzenleme paylaşımı Açıklaması

16.03.2022 23:54
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan sağlıkta şiddetle ilgili yeni düzenleme paylaşımı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili yeni düzenlemeye ilişkin, "Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetle ilgili yeni düzenlemeye ilişkin, "Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu ve Adalet Komisyonuna sevk edildiğini belirtti.

Suçun, karşısında yıldırıcı yasayı bulacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçu, Ceza Muhakemesi Kanunundaki Katalog Suçları arasına alınıyor. Tıpkı kasten öldürme gibi, silah kaçakçılığı, işkence gibi. Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek. Artık hakim ve savcılarımız başka gerekçeye ihtiyaç duymadan tutuklama kararı verebilecek."

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Fahrettin Koca, Türkiye, Twitter, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan sağlıkta şiddetle ilgili yeni düzenleme paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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