Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini öven Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'ne teşekkür ederek, bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini öven Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'ne teşekkür ederek, bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."

Dünya Sağlık Örgütü, Fahrettin Koca, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 02:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür Açıklaması - Son Dakika

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