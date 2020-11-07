Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki bazı hastanelerin yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Paylaşımında hastanenin, pandeminin ilk anından itibaren mücadelenin en yoğun verildiği merkezlerden biri olduğuna işaret eden Koca, "Yöneticilerle şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözüm yollarını değerlendirdik, tedavi yöntemlerini ele aldık." ifadesini kullandı.

Koca, bir diğer paylaşımında İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesinde toplantı yaptıklarını aktararak, "Yöneticilerimizle hastanenin mevcut koşullarını değerlendirdik. Şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözümleri ve çevre ilçelerle koordinasyonu ele aldık. Hasta yükünün dağılımına yönelik çalışmalar yaptık." bilgisini verdi.